Мобилизованных и их семьи освободят от пеней за просроченные платежи по ЖКХ
Также они будут освобождены от пеней при просрочке взносов за капитальный ремонт в многоквартирном доме.
Соответствующие поправки поправки в Жилищный кодекс РФ приняли депутаты Госдумы. Согласно документу, мобилизованные россияне до прекращения действия указанного контракта и члены их семей освобождаются от начисления пеней в случае просрочки по ЖКХ и взноса на капремонт общедомового имущества.
Также председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил проработать вопрос об освобождении от уплаты сбора за капитальный ремонт семей военнослужащих, призванных по мобилизации и участвующих в СВО.
«Если уходит человек на фронт, а у него квартира — он один проживает — или семья остается, а он кормилец один. Правильно было бы эти вопросы рассмотреть вместе с правительством и выйти на решение о поддержке в таких случаях семей военнослужащих — тех ребят, которые за нас сражаются, за безопасность страны», — цитирует Володина пресс-служба Госдумы.
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