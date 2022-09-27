Путин: главы регионов должны оказать помощь семьям мобилизованных работников сельского хозяйства
Политика
27.09.2022 15:26
Об этом президент заявил 27 сентября на совещании о ходе сезонных полевых работ.
«Отдельно хочу обратиться к главам регионов и руководителям сельхозпредприятий: в рамках частичной мобилизации призываются в том числе работники сельского хозяйства. Необходимо оказать поддержку их семьям», — сказал глава государства.
Он отметил, что необходимо уделить особое внимание этому вопросу.
«Особое, и обращаюсь сейчас не только к губернаторам, которые находятся сейчас на связи и принимают участие в нашей сегодняшней работе, в нашем совещании, но и вообще ко всем губернаторам России, ко всем руководителям», — цитирует Путина РИА «Новости».
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