Путин: главы регионов должны оказать помощь семьям мобилизованных работников сельского хозяйства

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом президент заявил 27 сентября на совещании о ходе сезонных полевых работ.

«Отдельно хочу обратиться к главам регионов и руководителям сельхозпредприятий: в рамках частичной мобилизации призываются в том числе работники сельского хозяйства. Необходимо оказать поддержку их семьям», — сказал глава государства.

Он отметил, что необходимо уделить особое внимание этому вопросу.

«Особое, и обращаюсь сейчас не только к губернаторам, которые находятся сейчас на связи и принимают участие в нашей сегодняшней работе, в нашем совещании, но и вообще ко всем губернаторам России, ко всем руководителям», — цитирует Путина РИА «Новости».

Читайте также: для предпринимателей Кубани открыли «горячие линии» по вопросам частичной мобилизации.