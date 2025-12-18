В РФ подтвердить возраст при покупке алкоголя и табака можно будет через МАХ
Общество
18.12.2025 14:54
Государственная Дума РФ на пленарном заседании 18 декабря приняла законопроект, закрепляющий возможность подтверждения возраста через мессенджер МАХ.
Согласно поправкам, предъявлять паспорт в магазинах больше не потребуется, в частности, при:
- покупке алкогольной продукции, безалкогольных тонизирующих напитков, табака и никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции;
- проверке сведений, позволяющих удостоверить личность и установить возраст участника лотереи или лица, желающего принять участие в лотерее;
- посещении зрелищного мероприятия.
Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, сообщает пресс-служба Госдумы РФ.
Читайте также: Госдума приняла закон о запрете продажи вейпов и табака на остановках транспорта. Изменения внесли в статью 19 федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».