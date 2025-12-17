Госдума приняла закон о запрете продажи вейпов и табака на остановках транспорта

Закон о запрете продажи вейпов и табака на остановках общественного транспорта приняли 17 декабря во втором и в третьем чтениях.

Согласно законопроекту, изменения вносятся в статью 19 федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».

Согласно действующим нормам, продажа табачной и никотинсодержащей продукции запрещена на ж/д и автовокзалах, аэропортах, морских и речных портах, а также на станциях метрополитенов.

Авторы инициативы предложили распространить запрет на розничную торговлю табачной продукцией или никотинсодержащей продукцией, кальянами, устройствами для потребления никотинсодержащей продукции на остановках всех видов общественного транспорта городского и пригородного сообщения.

В документе есть исключение. Продажа возможна в тех случаях, когда торговый объект, размещенный на остановке, является единственным в населенном пункте местом продажи такой продукции.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: Пермский край стал первым регионом России, где запретили продажу вейпов.

