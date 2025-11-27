Пермский край стал первым регионом России, где запретили продажу вейпов

Сейчас в крае действуют частичные ограничения на продажу вейпов. Их запрещено продавать в торговых павильонах.

Запрет на розничную продажу устройств для потребления никотинсодержащей продукции вступит в силу 1 марта 2026 года. Автор инициативы — губернатор Дмитрий Махонин. Его идею в двух чтениях поддержали депутаты.

Согласно запрету, в Пермском крае нельзя будет продавать электронные приборы, используемые для получения никотинсодержащего или безникотинового аэрозоля, пара, в том числе электронные системы доставки никотина и устройства для нагревания табака, a также их составные части и элементы.

За нарушение предусмотрены административные штрафы для должностных лиц в размере от 15 до 20 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 до 100 тыс. рублей, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Путин одобрил идею запретить продажу вейпов в России. С соответствующей просьбой к главе государства обратилась руководитель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская.

Подпишись, здесь всегда интересно.