Путин одобрил идею запретить продажу вейпов в России

С соответствующей просьбой к главе государства обратилась руководитель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская в ходе посещения демонстрационно-просветительского центра по адаптивному спорту в Самаре.

Лещинская отметила положительный опыт запрета электронных сигарет в других странах, в том числе в СНГ.

Президент одобрительно отнесся к идее запретить продавать вейпы в России.

«Вот, Дмитрий Николаевич (Чернышенко, вице-премьер РФ — прим. ред.) головой кивает. Наше правительство это поддерживает», — сказал Путин.

На просьбу Лещинской дать распоряжение на введение полного запрета вейпов президент кивнул. Он также подчеркнул, что «важно не только такое решение, но и проведение соответствующей работы» среди молодежи, сообщает РИА «Новости».

