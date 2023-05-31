В РФ планируют создать единый центр предприятий по выпуску медицинской техники

Госкорпорация «Ростех» планирует создать единый центр по созданию, продвижению и сервису медицинского оборудования. Речь, в том числе, идет об аппаратуре для УЗИ, реанимации, гинекологии, стоматологии, офтальмологии, анестезии, неотложной помощи.

Предполагается, что единый центр будет координировать работу порядка 30 предприятий. В настоящее время емкость внутреннего рынка медицинского оборудования оценивается в 600 млрд рублей в год. При этом порядка 70% приходится на долю поставщиков из недружественных стран.

«Ростех» на фоне санкций планирует в четыре раза увеличить долю на рынке медтехники и выйти в список лидеров среди поставщиков изделий для диагностики, хирургии, реанимации и других направлений медицины.

В настоящее время суммарная доля госкорпорации в тех сегментах продукции, где присутствует «Ростех», не превышает 5%. К 2030 году нарастить ее планируют примерно до 20%.

В перспективе может быть запущена большой линейки продукции под единым брендом, принадлежащим «Ростеху», пишет газета «Известия».

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