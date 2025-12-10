В РФ определили единые дни последних звонков и выпускных в школах в 2026 году

В 2026 году последние звонки в российских школах планируется провести 26 мая, а выпускные вечера — 27 июня.

Об этом 10 декабря сообщили в министерстве просвещения России. Соответствующие рекомендации направили во все субъекты страны.

В программу последних звонков и выпускных вечеров предлагается включить церемонии поднятия флага и исполнения гимна России, а также чествование представителей многодетных и многопоколенных семей и выступления родителей учащихся, в том числе удостоенных госнаград, и участников СВО.

«В соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети», запущенного по инициативе президента, важной частью патриотической работы являются церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна РФ. Они способствуют формированию уважения к государственным символам, укреплению гражданской идентичности», — заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

В рамках подготовки к последним звонкам и выпускным перед регионами поставлена задача строгого соблюдения всех требований комплексной безопасности. Отдельное внимание рекомендовали уделить обеспечению доступной среды для учащихся с ОВЗ, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

