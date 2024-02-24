В РФ начались досрочные выборы президента в труднодоступных местах

В России свой голос за президента могут оставить моряки, которые будут находиться в плавании с 15 по 17 марта, а также охотники, рыбаки, лесозаготовители, горнорабочие, работники маяков и заповедников.

Кроме того, свой голос за президента РФ могут отдать избиратели, находящиеся далеко от помещений для голосования, а транспортное сообщение с участковыми избиркомами отсутствует или затруднено.

Для голосования используют переносные опломбированные ящики. После их опечатают и откроют только при подсчете голосов после основных дней выборов.

Как сообщает пресс-служба Центризбиркома, члены региональных избирательных комиссий выедут на метео- и полярные станции, оленеводческие стойбища и дальние поселения — на вертолетах, снегоходах и собачьих упряжках.

В этот день досрочное голосование начнется в труднодоступных местах Архангельской области, Алтайского, Камчатского, Красноярского краев, Магаданской, Мурманской областей, Ненецкого автономного округа, Приморского края, Якутии и Тывы, Сахалинской области, Хабаровского края, ХМАО, ЯМАО и Чукотки. Досрочное голосование также стартует в регионах Донбасса и Новороссии.

Завершится досрочное голосование до 14 марта, сообщает ТАСС.

Голосование за президента России продлится в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы президента РФ в новейшей истории страны.

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