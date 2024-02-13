Кандидаты в президенты России получат более 77 часов эфирного времени на Кубани

Распределение бесплатного эфирного времени на региональных государственных телерадиоканалах прошло 13 февраля в избирательной комиссии Краснодарского края.

Зарегистрированные кандидаты в президенты России и политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов, безвозмездно получат время на 9 кубанских радио- и телеканалах.

Общий объем времени, распределяемого на выборах президента России на Кубани — 4 тыс. 642 минуты или более 77 часов, сообщает пресс-служба избирательной комиссии Краснодарского края.

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