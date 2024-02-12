Адресное информирование избирателей о выборах президента проведут на Кубани

В рамках проекта «ИнформУИК» с 17 февраля по 7 марта члены участковых избирательных комиссий пройдут по домам и квартирам своих избирательных участков. Они проинформируют жителей о выборах президента РФ.

Цель проекта — ознакомить избирателей о порядке, способах и сроках голосования, а также для уточнения их данных. Члены УИК в рамках поквартирного и подомового обхода понятно и доступно расскажут о предстоящих выборах президента РФ, которые пройдут 15-17 марта.

Как отличить членов участковой избирательной комиссии? У них при себе будет специальная брендированная сумка, планшет с логотипом, бейдж с данными, заверенными печатью, а также нагрудный знак и удостоверение.

Общение с членами УИК займет всего несколько минут. Избиратель сможет узнать, как, где и когда можно будет проголосовать, получит объективную и достоверную информацию о кандидатах. Кроме того, при необходимости можно подать заявление о голосовании вне помещения и получить информацию о порядке голосования по месту нахождения.

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