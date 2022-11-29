В РФ могут ввести обязательную маркировку созданного с помощью дипфейков контента

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Соответствующее предложение направили на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева.

Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж призвал ввести обязательную маркировку контента, созданного с помощью дипфейков. А также закрепить подобную технологию в нормативно-правовой базе как несущую угрозу персональным данным пользователей.

Он отметил, что технология дипфейков, то есть синтеза изображения, основанного на ИИ, сейчас активно распространяется. При этом, по данным исследования РТУ МИРЭА, россияне практически не информированы о том, что такое дипфейк и каковы его потенциальные угрозы.

Только 12% опрошенных знают значение этого термина. В категории людей старше 50 лет — 3%. Кроме того, 86% респондентов полагают, что основные задачи дипфейков — создание развлекательного контента и применение в киноиндустрии. Только 10% опрошенных считают, что с помощью этой технологии можно совершать преступления.

Эксперты смоделировали ситуации, когда дипфейки могут стать инструментом киберпреступников. Например, при помощи дипфейков можно взломать аутентификацию по лицу и получить доступ к личной информации.

Так как технология угрожает персональным данным, ее необходимо закрепить в нормативно-правовой базе. Для этого необходимо внести изменения в приказ Минцифры №734 и реестр недопустимых событий в сфере кибербезопасности. Также нужно включить модуль «Противодействие дипфейкам» в спецпроект Минцифры «КиберЗОЖ». Разработать и утвердить графический знак маркировки дипфейков и закрепить обязательную маркировку контента, созданного с помощью этой технологии.

«Это позволит обратить внимание ответственных лиц государственной и частной сфер на необходимость принятия мер по предотвращению и противодействию нанесению прямого ущерба от деятельности злоумышленников, использующих технологию «дипфейк», — сказано в обращении.

Кроме того, это повысит информированность и уровень цифровой гигиены. В том числе среди несовершеннолетних и людей пожилого возраста, сообщает RT.

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