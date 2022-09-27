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В РФ из-за частичной мобилизации продажи кнопочных телефонов выросли в 3,5 раза

Общество
27.09.2022 12:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rf-iz-za-chastichnoj-mobilizatsii-prodazhi-knopochnyh-telefonov-vyrosli-v-3-5-raza
В РФ из-за частичной мобилизации продажи кнопочных телефонов выросли в 3,5 раза
Фото pxhere.com

О скачке продаж по сравнению предыдущей неделей заявил ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

На портале «Объясняем.рф» 25 сентября появилось сообщение о том, что мобилизованные граждане смогут взять с собой только кнопочный телефон. Смартфонами по месту службы пользоваться нельзя. После этого интерес к устаревшим гаджетам повысился.

«Спрос на кнопочные телефоны вырос из-за частичной мобилизации, так как смартфоны брать с собой нельзя. При этом покупали кнопочные телефоны не только те, кого мобилизовали. Продажи достаточно высокие, они выросли в 3-3,5 раза», — отметил Муртазин.

В одной из компаний-операторов большой четверки отметили, что с 21 по 25 сентября продажи кнопочных телефонов в их магазинах выросли на 86% по сравнению с предыдущей неделей, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: в Общественной палате Кубани запустили горячую линию по частичной мобилизации.

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