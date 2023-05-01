Полицейская пуля во время погони убила пьяного водителя в Крыму

Инспекторы ДПС в селе Ближнем под Феодосией поздно вечером 30 апреля заметили автомобиль Nissan Primera. Предположительно, люди в машине и, в частности, водитель находились в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель не выполнил требование сотрудников ГИБДД об остановке и попытался скрыться. Полицейские начали преследование.

Инспекторы потребовали остановиться по громкоговорителю, затем сделали предупредительный выстрел в воздух, но водитель не остановился. Тогда правоохранитель произвел несколько выстрелов по колесам автомобиля. Из-за этого машина, потеряв управление, врезалась в опору уличного освещения и опрокинулась, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Подбежавшие полицейские увидели, что водитель машины мертв. На место происшествия вызвали скорую помощь, медики которой диагностировали смерть 55-летнего мужчины. 48-летний пассажир автомобиля был доставлен в больницу с травмами.

Предварительно установлено, что водитель иномарки скончался не из-за ДТП и опрокидывания. Одна из пуль сотрудников полиции срикошетила от кузова машины в голову мужчине, и он умер на месте от полученного пулевого ранения, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Крым.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, действиям всех участников происшествия будет дана правовая оценка.

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