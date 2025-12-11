В ресторане в Сочи прокомментировали сообщения об отравлении посетительницы

В Сочи десять дней был закрыт один из известных ресторанов морепродуктов. Как пишут местные паблики, после ужина в заведении отравился один из посетителей. Девушка попала в больницу. В четверг, 11 декабря, выяснилось, что ресторан готовит опровержение.

Управляющий Виталий Макаров уже готовит видеоопровержение. В местном Telegram-канале сообщалось о том, что после трапезы одна из посетительниц попала в больницу. В сети есть фото девушки, но, по словам управляющего, совсем не ее. Также у персонала есть вопросы и к скриншотам комментариев, которые не имеют отношение к этому ресторану, большинство — из других городов. Сама девушка, по словам управляющего, на связи с рестораном.

«С девушкой мы на связи, в этот день отдыхала не только в нашем ресторане. У нее никаких претензий к нам нет», — говорит управляющий сети ресторанов Виталий Макаров.

Ресторан был закрыт на десять дней в ноябре, в том числе на плановый осмотр. Роспотребнадзор также после обращений провел проверку.

«Мы получили экстренное извещение от министерства здравоохранения на один случай отравления. В ходе проведения санитарно-эпидемиологического расследования в вышеуказанной организации обнаружены грубые нарушения требований санитарного законодательства. Возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы дела переданы на рассмотрение в Центральный районный суд Сочи», — сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

После проверки всех санитарных замечаний, в том числе технических, в ресторане провели работу, сделали отдельную дверь для заноса грязной посуды. Владелец ресторанов Алексей Уютов рассказал о пяти официальных точках сети, еще несколько работают по франшизе. Он считает, что столкнулся с волной хейта, причем уже второй раз.

«Мы столкнулись с очень сильной и непонятной волной хейта и черного пиара. Никакого отношения это к реальной деятельности ресторана не имеет», — говорит владелец сети «Мидийное место» Алексей Аютов.

Алексей Аютов рассказал, что отравившиеся, писавшие в интернете, на связь не выходят, и каждый раз их поиски приводят к совершенно другим людям, ситуация с последней девушкой известна руководителю.

«Был сигнал по поводу отравления, но мы тот случай проверяли — у гостя не было претензий, это было достаточно давно. Видимо, использовали этот случай, чтобы зацепиться как-то и запустить волну черного пиара», — отмечает Аютов.

Одна из отравившихся в мае устрицами в ресторане сети на Ривьере вышла на связь с журналистами и прислала фото из больницы весной.

— Моей подруге было просто плохо, мне пришлось ехать в инфекционную больницу, у нее были ужаснейшие галлюцинации.

Управляющий показал, как содержат устриц и ежей. В такой еде важно соблюдать меру, так как устрицы — высокобелковая пища, большое количество употребленного белка может вызвать признаки состояния, схожего с отравлением.

«Самая частая проблема, связанная с употреблением морепродуктов, — это пищевое отравление. Помимо этого, бывают острые аллергические реакции», — объясняет врач диетолог, эндокринолог Анна Коновалова.

Нельзя сочетать устрицы с продуктами, содержащими молоко, например, с мороженым или капучино. Не стоит продолжать трапезу белковыми и морскими продуктами крабами, креветками.

