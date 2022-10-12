В ремонтных работах на Крымском мосту участвуют 250 человек и 30 единиц техники
Общество
12.10.2022 15:29
Об этом 12 октября рассказал заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.
Он отметил, что вчера штормовое предупреждение помешало плавучим кранам подойти к мосту, но сегодня погода помогает рабочим.
«Продолжаем работу на Крымском мосту. Сегодня погода нам помогает. Вчера плавучие краны не смогли подойти к месту работ из-за штормового предупреждения. Сегодня один уже подошел к мосту, второй ожидаем в течение дня. Всего на мосту уже работают 250 человек и 30 единиц техники», — написал Хуснуллин в Telegram.
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