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В ремонтных работах на Крымском мосту участвуют 250 человек и 30 единиц техники

Общество
12.10.2022 15:29
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-remontnyh-rabotah-na-krymskom-mostu-uchastvuyut-250-chelovek-i-30-edinits-tehniki
В ремонтных работах на Крымском мосту участвуют 250 человек и 30 единиц техники

Об этом 12 октября рассказал заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Он отметил, что вчера штормовое предупреждение помешало плавучим кранам подойти к мосту, но сегодня погода помогает рабочим.

«Продолжаем работу на Крымском мосту. Сегодня погода нам помогает. Вчера плавучие краны не смогли подойти к месту работ из-за штормового предупреждения. Сегодня один уже подошел к мосту, второй ожидаем в течение дня. Всего на мосту уже работают 250 человек и 30 единиц техники», — написал Хуснуллин в Telegram.

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