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Казачье общество готово привлечь до 10 тыс. человек для охраны Крымского моста

Политика
12.10.2022 08:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/kazache-obshhestvo-gotovo-privlech-do-10-tys-chelovek-dlya-ohrany-krymskogo-mosta
Казачье общество готово привлечь до 10 тыс. человек для охраны Крымского моста
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Об этом рассказал атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда. По его словам, казаки готовы активно подключиться к охране Крымского моста.

«У нас есть возможность, есть резерв, если будет поставлена такая задача, конечно, и три, и пять, и 10 тыс. мы предоставим», — заявил Долуда.

Он подчеркнул, что на территории Темрюкского района находится Кубанское казачье войско, которое насчитывает 57 тыс. человек. Долуда также добавил, что казаки сейчас участвуют в организации стоянок для грузовых автомобилей у Крымского моста, сообщает ТАСС.

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