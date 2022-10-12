Казачье общество готово привлечь до 10 тыс. человек для охраны Крымского моста
Политика
12.10.2022 08:56
Об этом рассказал атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда. По его словам, казаки готовы активно подключиться к охране Крымского моста.
«У нас есть возможность, есть резерв, если будет поставлена такая задача, конечно, и три, и пять, и 10 тыс. мы предоставим», — заявил Долуда.
Он подчеркнул, что на территории Темрюкского района находится Кубанское казачье войско, которое насчитывает 57 тыс. человек. Долуда также добавил, что казаки сейчас участвуют в организации стоянок для грузовых автомобилей у Крымского моста, сообщает ТАСС.
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