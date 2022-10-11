К ремонту Крымского моста привлекли более 150 специалистов

Видео канала «Кубань 24»

Задача — восстановить полноценную работоспособность сооружения в самые сжатые сроки.

Так, движение грузовых автомобилей по мосту планируется организовать к 16 октября, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Все работы по восстановлению повреждений, нанесенных в результате теракта, планируют закончить в течение полутора месяцев.

Также накануне над Крымским мостом в ночном небе засияла надпись в цветах российского триколора. Сотни квадрокоптеров начертили в воздухе «Мы вместе!».

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