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К ремонту Крымского моста привлекли более 150 специалистов

Общество
11.10.2022 08:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/k-remontu-krymskogo-mosta-privlekli-bolee-150-spetsialistov
Видео канала «Кубань 24»

Задача — восстановить полноценную работоспособность сооружения в самые сжатые сроки.

Так, движение грузовых автомобилей по мосту планируется организовать к 16 октября, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Все работы по восстановлению повреждений, нанесенных в результате теракта, планируют закончить в течение полутора месяцев.

Также накануне над Крымским мостом в ночном небе засияла надпись в цветах российского триколора. Сотни квадрокоптеров начертили в воздухе «Мы вместе!».

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