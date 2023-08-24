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В реке Кубань под Краснодаром нашли тела двух утонувших школьников

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-reke-kuban-pod-krasnodarom-nashli-tela-dvuh-utonuvshih-shkolnikov
В реке Кубань под Краснодаром нашли тела двух утонувших школьников
Фото издания "Усть-Лабинск Инфо"

Трагедия произошла 20 августа в станице Воронежской. В тот день двое 14-летних мальчиков, не умевших плавать, утонули в реке.

Их тела сразу начали искать спасатели. Спустя два дня они нашли труп одного из утонувших школьников, примерно в 300 м от места трагедии. А 23 августа смогли найти второго ребенка.

Тела мальчиков были на дне реки Кубань под корягами деревьев, сообщает «Усть-Лабинск Инфо».

По словам очевидцев, мальчики попали в водоворот. Они начали звать на помощь и барахтаться в воде. На помощь им бросился мужчина, но, к сожалению, он не успел до них добраться.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», стали известны подробности гибели двух школьников в реке Кубань в станице Воронежской.

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