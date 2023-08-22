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Стали известны подробности гибели двух школьников в реке Кубань под Краснодаром

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/stali-izvestny-podrobnosti-gibeli-dvuh-shkolnikov-v-reke-kuban-pod-krasnodarom
Стали известны подробности гибели двух школьников в реке Кубань под Краснодаром
Фото пресс-службы администрации Крымского района

Трагедия произошла днем 20 августа в станице Воронежской.

Известно, что в тот день двое 14-летних парней пошли купаться в реку Кубань в непредназначенном для этого месте. При этом мальчики не умели плавать.

По словам очевидцев, они заплыли на глубину, начали хвататься друг за друга, а затем оба скрылись под водой. Тела подростков до сих пор не нашли.

После трагедии следователи Усть-Лабинского района возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Ход его расследования находится на контроле районной прокуратуры. По факту происшествия в реке Кубань организовали проверку, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утонувшие в Усть-Лабинском районе школьники могли попасть в водоворот. Они воспитывались в благополучных семьях, а в своих школах характеризовались положительно.

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