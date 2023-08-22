Стали известны подробности гибели двух школьников в реке Кубань под Краснодаром

Трагедия произошла днем 20 августа в станице Воронежской.

Известно, что в тот день двое 14-летних парней пошли купаться в реку Кубань в непредназначенном для этого месте. При этом мальчики не умели плавать.

По словам очевидцев, они заплыли на глубину, начали хвататься друг за друга, а затем оба скрылись под водой. Тела подростков до сих пор не нашли.

После трагедии следователи Усть-Лабинского района возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Ход его расследования находится на контроле районной прокуратуры. По факту происшествия в реке Кубань организовали проверку, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утонувшие в Усть-Лабинском районе школьники могли попасть в водоворот. Они воспитывались в благополучных семьях, а в своих школах характеризовались положительно.