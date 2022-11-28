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В реке Кубань нашли тело неизвестной женщины в красной футболке и джинсах

Происшествия
28.11.2022 17:53
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-reke-kuban-nashli-telo-neizvestnoj-zhenshhiny-v-krasnoj-futbolke-i-dzhinsah
В реке Кубань нашли тело неизвестной женщины в красной футболке и джинсах
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Республике Адыгея

На левом берегу реки Кубань в районе хутора Хомуты Тахтамукайского района Адыгеи в ноябре местные жители нашли тело.

По предварительным данным, это тело женщины, фрагменты которого частично отсутствуют. Ее личность пока не установлена. Приблизительный возраст погибшей — 25-30 лет. На ней была красная футболка и синие джинсы.

В СК по факту проводят доследственную проверку. Устанавливают личность погибшей и обстоятельств ее смерти. Граждан, знающих подходящую под описание женщину, которая длительное время не выходила на связь, а также тех, кто обладает информацией о происшествии, просят позвонить по номеру следователя 8 (961) 818-88-58 или в правоохранительные органы по месту жительства, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

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