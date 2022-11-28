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Пошел купаться в шторм: в Сочи на необорудованном пляже утонул мужчина

Происшествия
28.11.2022 10:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/poshel-kupatsya-v-shtorm-v-sochi-na-neoborudovannom-plyazhe-utonul-muzhchina
Пошел купаться в шторм: в Сочи на необорудованном пляже утонул мужчина
Фото ajs1980518, pixabay.com

Звонок спасателям поступил 27 ноября в 18:50. Очевидец рассказал, что мужчина зашел в штормящее море на необорудованном пляже неподалеку от пансионата «Белые ночи» и скрылся из вида под волнами.

На место незамедлительно выехали сотрудники Лооского подразделения ЮРПСО. К сожалению, мужчина утонул, а его тело замыло под разломанные плиты на берегу. Спасателям потребовалось несколько часов, чтобы извлечь труп, так как волнение моря составляло 3 — 4 балла.

Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщает пресс-служба ЮРПСО в Telegram.

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