Пошел купаться в шторм: в Сочи на необорудованном пляже утонул мужчина

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Звонок спасателям поступил 27 ноября в 18:50. Очевидец рассказал, что мужчина зашел в штормящее море на необорудованном пляже неподалеку от пансионата «Белые ночи» и скрылся из вида под волнами.

На место незамедлительно выехали сотрудники Лооского подразделения ЮРПСО. К сожалению, мужчина утонул, а его тело замыло под разломанные плиты на берегу. Спасателям потребовалось несколько часов, чтобы извлечь труп, так как волнение моря составляло 3 — 4 балла.

Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщает пресс-служба ЮРПСО в Telegram.

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