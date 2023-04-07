В реках Краснодарского края 8 и 9 апреля ожидается резкий подъем воды

По прогнозу синоптиков, в эти дни на территории Кубани пройдут сильные дожди с грозой и градом. Скорость ветра усилится до 20 м/с.

В реках юго-восточной части региона — в Усть-Лабинском, Лабинском, Отрадненском, Апшеронском, Мостовском и Курганинском районах ожидается подъем уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.

В связи с ухудшением погоды в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение. Жителей и гостей региона просят быть внимательнее при выходе на природу и соблюдать все необходимые меры безопасности, сообщает Краснодарский ЦГМС.

«В связи с подъемом воды в реках Краснодарского края высока вероятность подтопления территорий и образования оползней и селей. Будьте внимательны и осторожны! Следите за погодными условиями!», — сообщает пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 7 апреля в крае будет облачно с прояснениями. Днем местами пройдет дождь. В отдельных районах края ожидаются ливни. Ветер северный 4-9 м/с, местами порывы достигнут 12-14 м/с.