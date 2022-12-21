Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В рейтинге самых пьющих регионов России 14 место занял Краснодарский край

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rejtinge-samyh-pyushhih-regionov-rossii-14-mesto-zanyal-krasnodarskij-kraj
В рейтинге самых пьющих регионов России 14 место занял Краснодарский край
Фото justcoolidea.ru

Согласно исследованию, по итогам года в топ-3 регионов, жители которых употребляют больше всего спиртного, вошли Сахалинская область, Чукотка и Курганская область.

Отмечается, что в прошлом году в антирейтинге лидировали Чукотский автономный округ, республика Коми и Сахалинская область. В текущем году в первой пятерке антирейтинга оказались также Бурятия и Ненецкий автономный округ. Позиция Краснодарского края не изменилась с прошлого года — регион занимает 14 место.

Москва за год потеряла две строчки и оказалась на 18 месте, Санкт-Петербург поднялся на одну позицию и занял 12 место.

Рейтинг представили в ежегодном докладе федерального проекта «Трезвая Россия». При составлении учитывались шесть основных критериев: смертность от отравления спиртным, число больных, состоящих на учете с диагнозом алкоголизм, алкогольные психозы, число преступлений, совершенных в состоянии опьянения. Также региональный объем всего проданного алкоголя в литрах чистого спирта, число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом спиртного, и количество часов запрета продажи алкоголя в сутки и число дней в году, когда его продажа полностью запрещена.

Учитывался объем продаж по видам алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 25% и до 25%. Уточняется, что при составлении рейтинга не учитывались новые регионы — ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: Краснодарский край занял второе место среди регионов, где заваривают самый вкусный чай в России.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что подарить внукам на Новый год: тренды подарков — 2023 от бабушек и дедушек
Что подарить внукам на Новый год: тренды подарков — 2023 от бабушек и дедушек
Остались одни: двое маленьких детей погибли при пожаре в частном доме в Адыгее
Остались одни: двое маленьких детей погибли при пожаре в частном доме в Адыгее
Новый курортный город на миллион человек планируют построить в Краснодарском крае
Новый курортный город на миллион человек планируют построить в Краснодарском крае
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
За смерть младенца от кровоизлияния осудили замглавврача Темрюкской ЦРБ
За смерть младенца от кровоизлияния осудили замглавврача Темрюкской ЦРБ
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. На Краснодарском ипподроме начали капремонт скаковой дорожки
  2. Программы бесплатного переобучения граждан в России продлили до 2024 года
  3. Сложную операцию по удалению пораженной почки провели в Краснодаре
  4. Подросток ранил обидчика ножом в ресторане быстрого питания в Сочи
  5. За смерть младенца от кровоизлияния осудили замглавврача Темрюкской ЦРБ
  6. Новые зоны свободного творчества для граффити создадут в Краснодаре
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях