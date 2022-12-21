В рейтинге самых пьющих регионов России 14 место занял Краснодарский край

Согласно исследованию, по итогам года в топ-3 регионов, жители которых употребляют больше всего спиртного, вошли Сахалинская область, Чукотка и Курганская область.

Отмечается, что в прошлом году в антирейтинге лидировали Чукотский автономный округ, республика Коми и Сахалинская область. В текущем году в первой пятерке антирейтинга оказались также Бурятия и Ненецкий автономный округ. Позиция Краснодарского края не изменилась с прошлого года — регион занимает 14 место.

Москва за год потеряла две строчки и оказалась на 18 месте, Санкт-Петербург поднялся на одну позицию и занял 12 место.

Рейтинг представили в ежегодном докладе федерального проекта «Трезвая Россия». При составлении учитывались шесть основных критериев: смертность от отравления спиртным, число больных, состоящих на учете с диагнозом алкоголизм, алкогольные психозы, число преступлений, совершенных в состоянии опьянения. Также региональный объем всего проданного алкоголя в литрах чистого спирта, число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом спиртного, и количество часов запрета продажи алкоголя в сутки и число дней в году, когда его продажа полностью запрещена.

Учитывался объем продаж по видам алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 25% и до 25%. Уточняется, что при составлении рейтинга не учитывались новые регионы — ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: Краснодарский край занял второе место среди регионов, где заваривают самый вкусный чай в России.