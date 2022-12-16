Краснодарский край занял второе место среди регионов, где заваривают самый вкусный чай в России
Общество
16.12.2022 08:20
Такие данные получили во время опроса, проведенного сервисом бронирования отелей и квартир.
Первое место занял Крым — 27% участников опроса отметили крымский чай. На втором месте находится Краснодарский край — 25% отпрошенных вспомнили «хороший краснодарский» чай и отметили особый аромат, который придают напитку кубанские травы и медосборы.
Также в десятку регионов с самым вкусным чаем вошли Центральная Россия (13%), Кавказ (12%), Байкал (9%), Поволжье (5%), Дальний Восток (4%), Алтай и Карелия (по 2%),, Камчатка (1%), сообщает пресс-служба Tvil.ru.
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