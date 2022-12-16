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Краснодарский край занял второе место среди регионов, где заваривают самый вкусный чай в России

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-kraj-zanyal-vtoroe-mesto-sredi-regionov-gde-zavarivayut-samyj-vkusnyj-chaj-v-rossii
Краснодарский край занял второе место среди регионов, где заваривают самый вкусный чай в России
Фото pixabay.com

Такие данные получили во время опроса, проведенного сервисом  бронирования отелей и квартир.

Первое место занял Крым — 27% участников опроса отметили крымский чай. На втором месте находится Краснодарский край — 25% отпрошенных вспомнили «хороший краснодарский» чай и отметили особый аромат, который придают напитку кубанские травы и медосборы.

Также в десятку регионов с самым вкусным чаем вошли Центральная Россия (13%), Кавказ (12%), Байкал (9%), Поволжье (5%), Дальний Восток (4%), Алтай и Карелия (по 2%),, Камчатка (1%), сообщает пресс-служба Tvil.ru.

Читайте также: объем производства чая в Краснодарском крае увеличился на 15%.

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