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В региональном этапе всероссийской олимпиады по немецкому языку приняли участие 95 школьников Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-regionalnom-etape-vserossijskoj-olimpiady-po-nemetskomu-yazyku-prinyali-uchastie-95-shkolnikov-kubani
В региональном этапе всероссийской олимпиады по немецкому языку приняли участие 95 школьников Кубани
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае региональный этап всероссийской олимпиады школьников проходит с 10 января по 22 февраля.

В состязании по немецкому языку участвовали школьники из 22 муниципальных образований Краснодарского края. В письменном туре учащиеся сдали лексико-грамматический тест, задания по аудированию, чтению, страноведению и тест на письменную речь. В устном туре участники продемонстрировали навыки разговорной речи.

Победители представят Краснодарский край на заключительном этапе олимпиады, который состоится с 30 марта по 4 апреля в Самарской области.

Всего в региональном этапе олимпиады по 24 учебным предметам примут участие 4,5 тыс. кубанских школьников, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: во всероссийской олимпиаде примут участие около 4,5 тыс. школьников Кубани.

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