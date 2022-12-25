Во всероссийской олимпиаде примут участие около 4,5 тыс. школьников Кубани
Региональный этап всероссийской олимпиады по 24 учебным предметам пройдет с 10 января по 22 февраля.
Всего в олимпиаде примут участие порядка 4,5 тыс. школьников из Краснодарского края.
«Олимпиада помогает на раннем этапе выявлять одаренных детей для их дальнейшей поддержки и индивидуального развития. Дипломы победителей и призеров действуют четыре года и дают право поступить в любой российский вуз без экзаменов по профилю олимпиады», — сказал министр образования Кубани Елена Воробьева.
В региональном этапе будут участвовать ученики 9 — 11 классов, показавшие высокие результаты на муниципальном уровне. По итогам сформируют команду, которая представит Кубань на заключительном этапе с 16 марта по 30 апреля.
Подробную информацию об олимпиаде можно узнать на сайте краевого Центра развития одаренности, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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