«Ъ»: в регионах РФ могут вырасти тарифы на электричество из-за нововведений

По данным источников, Правительство России намерено перевести регионы страны на новые тарифы на электроэнергию уже со следующего года.

Отмечается, что тарифы на электричество будут зависеть от объем потребления. По оценкам экспертов, на такую систему перейдут практически все субъекты РФ. Власти регионов перейдут на новую систему тарифов, если захотят увеличить платежи бизнеса за снижение платежек для населения.

В Минэнерго поддерживают такую инициативу. Ожидается, что с ее помощью появится возможность контролировать рост перекрестного субсидирования.

При этом аналитики сомневаются в эффективности нововведений. Они уверены, что региональные власти на станут поднимать тарифы на электричество для населения и будут выполнять новое требование лишь формально, сообщает «Ъ».

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