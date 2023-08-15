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Минцифры предложило каждый год индексировать тарифы на связь

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/mintsifry-predlozhili-kazhdyj-god-indeksirovat-tarify-na-svyaz
Минцифры предложило каждый год индексировать тарифы на связь
Фото unsplash.com

Об этом говорится в стратегии развития отрасли связи до 2035 года, разработанной сотрудниками министерства.

Общественное обсуждение проекта продлится до середины сентября. После этого его планируют внести в правительство.

Согласно документу, одним из источников финансирования отрасли связи может стать ежегодная индексация тарифов на услуги операторов.

В нем также говорится о необходимости развивать российскую группировку спутниковой связи, снижать издержки операторов связи за счет упрощения доступа в многоэтажки, прорабатывать механизмы защиты инвестиционных расходов операторов и создавать сети нового поколения, сообщает RT.

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