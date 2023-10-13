В реестр иноагентов включили военного пенсионера из Краснодара Вотановского

Минюст опубликовал обновление списка иноагентов 13 октября. В него включили краснодарского активиста и военного пенсионера Виталия Вотановского, который ранее уехал из России в Армению.

Известно, что он собирал в интересах иностранных СМИ Deutsche Welle, The New York Times, «Кавказ.Реалии» (проект американского СМИ «Радио Свобода») информацию о потерях ВС РФ и добровольцев в ходе СВО.

Ранее Вотановского привлекали к административной ответственности по ст. 20.33 КоАП РФ за размещение на в соцсетях информационных материалов нежелательных украинских и латвийских организаций. Участвовал в митингах экстремистских организаций «Штабы Навального» и «Фонд борьбы с коррупцией».

Судя по публикациям Вотановского в соцсетях, иностранные «партнеры» не предоставили ему средств к существованию. Он вынужден просить у россиян «донаты» на его проживание. При этом в соответствии с новыми изменениями в законодательстве лица, оказывающие ему помощь, также будут включены в Единый реестр физических лиц, аффилированных с иностранными агентами, и нести предусмотренную законом ответственность.

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