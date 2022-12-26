В реализацию инвестпроектов вложили более 20 млрд рублей в Сочи
Об этом 26 декабря сообщил глава города Алексей Копайгородский.
Мэр отметил, что сейчас на курорте на сопровождении находятся 43 инвестиционных проекта — на 12 больше, чем в 2021 году. Для них планируют привлечь свыше 406 млрд рублей и создать более 20 тыс. рабочих мест.
«Традиционно для Сочи большее количество инвестиционных проектов реализуется в санаторно-курортной и туристической сферах. В 2022 году их 25 с общим объемом инвестиций 294,5 млрд рублей. Информация по всем передана для учета в новом Генплане», — написал глава Сочи в Telegram.
По словам Копайгородского, масштабными инвестпроектами планируют реализовать семь новых инициатив: газозаправочные станции, аквапарк, спорткомплекс и логистический центр. Кроме того, в городе сформировали рабочую группу по улучшению инвестиционного климата. Особое внимание уделяется восстановлению знаковых исторических санаториев.
Для местных предпринимателей действуют меры поддержки — в 2022 году число субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось почти на 830.
«Комплексная работа крайне важна, ее итог ощутим для всего Сочи — это новые рабочие места, поступления в бюджет, кроме того, крупные проекты дают импульс к дальнейшему развитию территорий: улучшению качества жизни и отдыха», — заключил глава Сочи.
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