В развитие электросетевого комплекса Краснодарского края инвестируют 32,7 млрд рублей

Перспективы модернизации энергетической инфраструктуры с гендиректором компании «Россети Юг» Борисом Эбзеевым обсудил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По словам главы региона, эффективность выполнения нацпроектов, а также развитие курортной, промышленной и сельскохозяйственной инфраструктуры напрямую зависят от бесперебойной работы энергетического комплекса.

«Сегодня мы одновременно строим более 170 социальных объектов. Но сталкиваемся с дефицитом свободных мощностей и, как следствие, высокой стоимостью технологического присоединения. С такой проблемой ко мне регулярно обращаются и представители бизнес-сообщества. Все это сдерживает реализацию важных для экономики проектов, например, развитие сети индустриальных парков. Сейчас подобные вопросы решаем практически в ручном режиме», — сказал Вениамин Кондратьев.

По словам Бориса Эбзеева, «Россети Кубань» в прошлом году на 3,6 млрд рублей профинансировали программу ремонтов и техобслуживания. Благодаря этому обновили около 10 тыс. км линий электропередачи и оборудование 250 высоковольтных подстанций.

«Планируемый объем финансирования мероприятий по развитию энергосистемы региона до 2027 года составит около 32,7 млрд рублей. Это позволит ввести в эксплуатацию свыше 2,8 тыс. км линий электропередачи и свыше тысячи мегавольт-ампер трансформаторной мощности», — сказал Борис Эбзеев.

Компания в прошлом году реконструировала и построила около 1 тыс. км воздушных линий, а также ввела более 400 мегавольт-ампер трансформаторной мощности, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», реконструкцию крупной подстанции «Почтовая» на Гидрострое завершили в Краснодаре.