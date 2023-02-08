Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Реконструкцию крупной подстанции «Почтовая» на Гидрострое завершили в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/rekonstruktsiyu-krupnoj-podstantsii-pochtovaya-na-gidrostroe-zavershili-v-krasnodare
Реконструкцию крупной подстанции «Почтовая» на Гидрострое завершили в Краснодаре
Фото t.me/emnaumov

Переоснащение подстанции проводили с использованием отечественного высокотехнологичного оборудования.

Специалисты установили более мощные трансформаторы, модернизировали системы управления, телемеханики и связи, а также оснастили подстанцию новым оборудованием.

«Это один из ключевых питающих центров, который обеспечивает электроэнергией 70 тыс. человек, более 70 социально значимых объектов, городские насосные станции, котельные, ряд крупных торговых центров района Гидростроителей. Реконструкция подстанции позволила повысить надежность электроснабжения столицы Кубани, а также сформировать запас мощности для подключения новых потребителей», — рассказал вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.

Подстанцию обновили специалисты ПАО «Россети Кубань» в рамках инвестиционной программы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: энергоподстанция «Елизаветинская» появится в западной части Краснодара.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Ученые: ядро Земли остановилось, но пугаться не стоит
Ученые: ядро Земли остановилось, но пугаться не стоит
В Новороссийске и Геленджике разбушевался ураган: ситуация на Черноморском побережье
В Новороссийске и Геленджике разбушевался ураган: ситуация на Черноморском побережье
Досрочное освобождение криминального авторитета Шакро Молодого опровергли правоохранители Кубани
Досрочное освобождение криминального авторитета Шакро Молодого опровергли правоохранители Кубани
В СК возбудили дело после того, как мальчик из неблагополучной семьи на Кубани получил рану живота
В СК возбудили дело после того, как мальчик из неблагополучной семьи на Кубани получил рану живота
Из-за непогоды 8 февраля отменят занятия в школах Новороссийска и Геленджика
Из-за непогоды 8 февраля отменят занятия в школах Новороссийска и Геленджика
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  2. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  3. Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
  4. Пенсионерка с провалами в памяти ночью во время урагана заблудилась в Новороссийске
  5. Число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 7 тыс. человек
  6. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
Прямой эфир
Мы в соцсетях