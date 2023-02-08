Реконструкцию крупной подстанции «Почтовая» на Гидрострое завершили в Краснодаре

Переоснащение подстанции проводили с использованием отечественного высокотехнологичного оборудования.

Специалисты установили более мощные трансформаторы, модернизировали системы управления, телемеханики и связи, а также оснастили подстанцию новым оборудованием.

«Это один из ключевых питающих центров, который обеспечивает электроэнергией 70 тыс. человек, более 70 социально значимых объектов, городские насосные станции, котельные, ряд крупных торговых центров района Гидростроителей. Реконструкция подстанции позволила повысить надежность электроснабжения столицы Кубани, а также сформировать запас мощности для подключения новых потребителей», — рассказал вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.

Подстанцию обновили специалисты ПАО «Россети Кубань» в рамках инвестиционной программы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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