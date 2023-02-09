В рамках КТО в Ставропольском крае ликвидировали четырех бандитов, причастных к украинским националистам
Контртеррористическую операцию провели в хуторе Петровском 8 февраля после того, как сотрудники ФСБ получили информацию о том, что в этом населенном пункте находится вооруженная группа.
В результате проведенной в Ставропольском крае КТО силовики ликвидировали четырех бандитов, которые планировали совершить теракт на одной из железнодорожных станций региона. Террористы оказали сопротивление и взорвали в доме самодельное взрывное устройство.
При осмотре места боестолкновения оперативники нашли еще одно СВУ, пистолет и автомат. По данным правоохранителей, ликвидированные бандиты были причастны к военизированному формированию украинских националистов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», режим КТО в хуторе Петровском ввели 8 февраля с 20:00 для предотвращения теракта. Жителей ближайших домов эвакуировали, чтобы исключить возможные жертвы.
Террористов заблокировали в доме, им предложили сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по правоохранителям, после чего были нейтрализованы. Среди сотрудников правоохранительных органов и гражданского населения погибших и пострадавших нет.
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