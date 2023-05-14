В районной больнице Кавказского района капитально отремонтируют два отделения

В Кавказской районной больнице капитально ремонтируют неврологическое и урологическое отделения.

Рабочие завершили демонтаж покрытия стен и пола, в настоящее время идет замена электропроводки.

Пациентов на время ремонта перевели в другие отделения, за каждым закреплены специалисты.

«Проведение ремонтных работ не влияет на качество оказываемых медицинских услуг», — сказала главврач больницы Эльбина Цорионова.

В прошлом году в рамках программы «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение» в Кавказском районе отремонтировали поликлинику. В этом году началось строительство новой детской поликлиники. Она рассчитана на 250 посещений в смену, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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