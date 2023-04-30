Больница Гулькевичского района получила новый наркозно-дыхательный аппарат

Современное медицинское оборудование для Гулькевичской ЦРБ приобрели в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Наркозно-дыхательный аппарат необходим пациентам при проведении анестезии. Кроме того, он может использоваться для вспомогательной и искусственной вентиляции легких.

«Устройство позволяет постоянно мониторить основные параметры организма и дает возможность успешно проводить сложные медицинские вмешательства, требующие наркоза», — рассказала главврач Гулькевичской ЦРБ Ольга Горошко.

Ранее районная больница в рамках профильного нацпроекта получила флюорограф,маммограф, компьютерный томограф, гистерскоп и рентгенологический комплекс, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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