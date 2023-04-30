Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Больница Гулькевичского района получила новый наркозно-дыхательный аппарат

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolnitsa-gulkevichskogo-rajona-poluchila-novyj-narkozno-dyhatelnyj-apparat
Больница Гулькевичского района получила новый наркозно-дыхательный аппарат
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Современное медицинское оборудование для Гулькевичской ЦРБ приобрели в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Наркозно-дыхательный аппарат необходим пациентам при проведении анестезии. Кроме того, он может использоваться для вспомогательной и искусственной вентиляции легких.

«Устройство позволяет постоянно мониторить основные параметры организма и дает возможность успешно проводить сложные медицинские вмешательства, требующие наркоза», — рассказала главврач Гулькевичской ЦРБ Ольга Горошко.

Ранее районная больница в рамках профильного нацпроекта получила флюорограф,маммограф, компьютерный томограф, гистерскоп и рентгенологический комплекс, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в больницу Крымского района поступили аппараты для физиотерапии. Медоборудование для Крымской центральной районной больницы приобрели в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 30 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 30 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 29 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 29 апреля
Менингит: чем опасен, симптомы и признаки
Менингит: чем опасен, симптомы и признаки
Три простейших быстрых блюда с вешенками
Три простейших быстрых блюда с вешенками
День жен-мироносиц 2023: когда отмечают, традиции и история
День жен-мироносиц 2023: когда отмечают, традиции и история
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях