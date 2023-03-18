В больницу Крымского района поступили аппараты для физиотерапии
Общество
18.03.2023 16:37
Современное медицинское оборудование для Крымской центральной районной больницы приобрели в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Аппараты для физиотерапии необходимы медикам для проведения реабилитации и профилактики пациентов.
«Оно помогает улучшить кровообращение, снять боль и спазмы. Зачастую такие процедуры по своей эффективности не уступают стационарному или оперативному лечению», — рассказал главный врач Крымской ЦРБ Артак Матевосян.
В начале этого года для главной больницы Крымского района приобрели аппарат для ультразвуковой терапии. Его используют в физиотерапевтическом отделении, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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