Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В больницу Крымского района поступили аппараты для физиотерапии

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-bolnitsu-krymskogo-rajona-postupili-apparaty-dlya-fizioterapii
В больницу Крымского района поступили аппараты для физиотерапии
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Современное медицинское оборудование для Крымской центральной районной больницы приобрели в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Аппараты для физиотерапии необходимы медикам для проведения реабилитации и профилактики пациентов.

«Оно помогает улучшить кровообращение, снять боль и спазмы. Зачастую такие процедуры по своей эффективности не уступают стационарному или оперативному лечению», — рассказал главный врач Крымской ЦРБ Артак Матевосян.

В начале этого года для главной больницы Крымского района приобрели аппарат для ультразвуковой терапии. Его используют в физиотерапевтическом отделении, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: больница Апшеронского района получила новый аппарат ИВЛ. Медицинское оборудование в Апшеронскую районную больницу приобрели в рамках национального проекта «Здравоохранение».

ТОП 5 СТАТЕЙ
Польза и вред рыбьего жира
Польза и вред рыбьего жира
Шесть способов облегчить мигрень без лекарств
Шесть способов облегчить мигрень без лекарств
Опасный возраст: как понять, что ребенок принимает наркотики
Опасный возраст: как понять, что ребенок принимает наркотики
Лучшие скверы в Краснодарском крае, созданные по инициативе жителей
Лучшие скверы в Краснодарском крае, созданные по инициативе жителей
Море 2023: как проехать Краснодарский край без пробок и с комфортом
Море 2023: как проехать Краснодарский край без пробок и с комфортом
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Из Google Play 17 марта исчезли мобильные приложения банков России
  2. Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
  3. Неизвестные подвесили мертвого дельфина на веревке в Темрюкском районе
  4. Почти 700 бездомных собак отловили с начала года в Краснодаре
  5. ФСБ: в гаражном боксе погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону загорелись ГСМ, это привело ко взрыву
  6. СК начал проверку после инцидента с забытой стремянкой на детском аттракционе в Сочи
Прямой эфир
Мы в соцсетях