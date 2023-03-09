Больница Апшеронского района получила новый аппарат ИВЛ

Медицинское оборудование в Апшеронскую районную больницу приобрели в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Новый аппарат искусственной вентиляции легких установили в реанимационном отделении медучреждения.

«К искусственной вентиляции легких прибегают не только во время хирургических вмешательств, но и когда пациент не может самостоятельно дышать», — рассказала главврач Апшеронской райбольницы Светлана Лохачева.

Она добавила, что подключение пациентов к аппарату ИВЛ помогает им бороться с заболеваниями.

Всего в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в медицинские учреждения региона поступило 214 единиц современного оборудования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: кровати для новорожденных доставили в горбольницу № 1 Сочи. Оборудование для акушерского отделения закупили в рамках национального проекта «Здравоохранение».