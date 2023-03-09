Больница Апшеронского района получила новый аппарат ИВЛ
Медицинское оборудование в Апшеронскую районную больницу приобрели в рамках национального проекта «Здравоохранение».
Новый аппарат искусственной вентиляции легких установили в реанимационном отделении медучреждения.
«К искусственной вентиляции легких прибегают не только во время хирургических вмешательств, но и когда пациент не может самостоятельно дышать», — рассказала главврач Апшеронской райбольницы Светлана Лохачева.
Она добавила, что подключение пациентов к аппарату ИВЛ помогает им бороться с заболеваниями.
Всего в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в медицинские учреждения региона поступило 214 единиц современного оборудования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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