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Больница Апшеронского района получила новый аппарат ИВЛ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolnitsa-apsheronskogo-rajona-poluchila-novyj-apparat-ivl
Больница Апшеронского района получила новый аппарат ИВЛ
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Медицинское оборудование в Апшеронскую районную больницу приобрели в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Новый аппарат искусственной вентиляции легких установили в реанимационном отделении медучреждения.

«К искусственной вентиляции легких прибегают не только во время хирургических вмешательств, но и когда пациент не может самостоятельно дышать», — рассказала главврач Апшеронской райбольницы Светлана Лохачева.

Она добавила, что подключение пациентов к аппарату ИВЛ помогает им бороться с заболеваниями.

Всего в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в медицинские учреждения региона поступило 214 единиц современного оборудования, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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