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Кровати для новорожденных доставили в горбольницу № 1 Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/krovati-dlya-novorozhdennyh-dostavili-v-gorbolnitsu-1-sochi
Кровати для новорожденных доставили в горбольницу № 1 Сочи
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Оборудование для акушерского отделения закупили в рамках программы «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».

Неонатолог городской больницы № 1 Сочи Ольга Саева рассказала, что такие кровати обеспечивают безопасное положение ребенка.

«Также такая кровать позволяет при необходимости производить необходимые медицинские манипуляции. Этому способствуют специальная форма ложа, защитные бортики и устойчивое положение», — сказала неонатолог отделения Ольга Саева.

За прошлый год в медучреждения Кубани доставили свыше 2 тыс. единиц медоборудования. Из них 120 единиц приобрели в городскую больницу № 1 Сочи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: новое медоборудование по нацпроекту доставили в Брюховецкую районную больницу.

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