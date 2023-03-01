Кровати для новорожденных доставили в горбольницу № 1 Сочи

Оборудование для акушерского отделения закупили в рамках программы «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».

Неонатолог городской больницы № 1 Сочи Ольга Саева рассказала, что такие кровати обеспечивают безопасное положение ребенка.

«Также такая кровать позволяет при необходимости производить необходимые медицинские манипуляции. Этому способствуют специальная форма ложа, защитные бортики и устойчивое положение», — сказала неонатолог отделения Ольга Саева.

За прошлый год в медучреждения Кубани доставили свыше 2 тыс. единиц медоборудования. Из них 120 единиц приобрели в городскую больницу № 1 Сочи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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