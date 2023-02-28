Новое медоборудование по нацпроекту доставили в Брюховецкую районную больницу

Аппараты для физиотерапии, электрокардиограф и шприцевые насосы закупили по программе «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».

Аппараты для физиотерапевтических процедур необходимы для лечения и реабилитации пациентов.

«Зачастую такие процедуры по своей эффективности не уступают стационарному или оперативному лечению», — цитирует главврача Брюховецкой больницы Александра Киселева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Кущевскую районную больницу по нацпроекту закупили кровати для новорожденных.