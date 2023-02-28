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Новое медоборудование по нацпроекту доставили в Брюховецкую районную больницу

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novoe-medoborudovanie-po-natsproektu-dostavili-v-bryuhovetskuyu-rajonnuyu-bolnitsu
Новое медоборудование по нацпроекту доставили в Брюховецкую районную больницу
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Аппараты для физиотерапии, электрокардиограф и шприцевые насосы закупили по программе «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».

Аппараты для физиотерапевтических процедур необходимы для лечения и реабилитации пациентов.

«Зачастую такие процедуры по своей эффективности не уступают стационарному или оперативному лечению», — цитирует главврача Брюховецкой больницы Александра Киселева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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