Новое медоборудование по нацпроекту доставили в Брюховецкую районную больницу
Общество
28.02.2023 10:08
Аппараты для физиотерапии, электрокардиограф и шприцевые насосы закупили по программе «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».
Аппараты для физиотерапевтических процедур необходимы для лечения и реабилитации пациентов.
«Зачастую такие процедуры по своей эффективности не уступают стационарному или оперативному лечению», — цитирует главврача Брюховецкой больницы Александра Киселева пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: в Кущевскую районную больницу по нацпроекту закупили кровати для новорожденных.
Популярные новости
- Год санкций на фоне СВО. Ожидание vs реальность
- Власти Ейского района объяснили причину громких хлопков, прозвучавших 26 февраля
- От «Магнита» требуют заплатить почти 350 тыс. рублей за использование популярных песен в торговых залах
- СМИ: Олимпийские объекты в Сочи в течение 2-3 месяцев может выкупить семейство Ткачева
- В Адыгее во время взрыва газового баллона в частном доме пострадала пенсионерка
- В Сочи спасатели доставили на берег рыбаков, у которых в море заглох катер