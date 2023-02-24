В Кущевскую районную больницу по нацпроекту закупили кровати для новорожденных

Новое оборудование для больницы закупили в рамках краевой программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

По словам главврача Кущевской больницы Сергея Сычева, новые кровати для новорожденных надежные и функциональные. Кроме того, они удобны и разработаны с учетом максимальной безопасности и комфорта ребенка.

В рамках программы модернизации в лечебные учреждения региона закупают новое оборудование, ведут капитальные ремонты. Строят новые поликлиники, офисы врача общей практики, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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