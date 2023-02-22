Кроватки для новорожденных доставили в больницы Горячего Ключа, Кущевского и Красноармейского районов

Современные кроватки для новорожденных по нацпроекту «Здравоохранение» закупили в ЦРБ Кущевского и Красноармейского районов, а также горбольницу Горячего Ключа.

Об этом 22 февраля сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

«Эта медицинская мебель разработана с учетом обеспечения максимальной безопасности и комфорта ребенка. Кроватки обеспечивают анатомически верное и безопасное положение деток, а также позволяют беспрепятственно проводить осмотр и необходимые манипуляции по уходу за малышами», — написала Минькова в Telegram.

Замглавы Кубани также напомнила, что в 2022 году в неонатальные больницы региона приобрели инкубаторы интенсивной модели для выхаживания малышей с очень низкой и экстремально низкой массой тела, реанимационный стол, ИВЛ для новорожденных, неонатальный монитор и шприцевые насосы.

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