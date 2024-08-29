В работе сервисов Wildberries и Ozon произошел сбой

Сбой в работе сайтов и мобильных приложений популярных маркетплейсов Wildberries и Ozon зафиксировали 29 августа жители ряда регионов РФ, в том числе Краснодарского края.

По данным сервиса «Сбой.рф», на работу Wildberries поступило свыше 1 тыс. 300 жалоб из нескольких регионов России. На сбои в работе Ozon пожаловались 176 пользователей. Однако отмечается, что обычно жалоб не более 40 в сутки.

Чаще всего на сбои в работе маркетплейсов 29 августа жаловались жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Кубани.

В 14:13 в пресс-службе Wildberries сообщили, что проблему устранили.

«Сервисы Wildberries сейчас работают стабильно, ранее у части пользователей могли некорректно отображаться уведомления — причина этого была устранена» — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Позже в этот же день и в Ozon сообщили об устранении неполадок.

«Сервисы маркетплейса Ozon работают стабильно, массовых жалоб от пользователей нет», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы маркетплейса.

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