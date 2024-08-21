Сбой в работе сервисов в РФ произошел из-за DDOS-атаки на операторов связи

Массовый сбой в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp произошел днем 21 августа.

По данным Роскомнадзора, сбой в работе ряда сервисов в РФ связан с DDoS-атакой на российских операторов связи. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) с 14:00 начал фиксировать сбои.

Кроме Telegram и WhatsApp с перебоями работали Discord, Steam, VK Play, сайт Минтруда и многие другие сервисы. Были проблемы при входе в «Википедию», магазин приложений для iOS. Не работал и сам сервис «Сбой.рф».

«По состоянию на 15:00, атака отражена, сервисы работают в обычном режиме», — цитирует ТАСС сообщение Роскомнадзора.

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