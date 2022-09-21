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В работе сервиса Госуслуги возникли сбои

Общество
21.09.2022 12:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rabote-servisa-gosuslugi-voznikli-sboi
В работе сервиса Госуслуги возникли сбои
В работе сервиса Госуслуги возникли сбои

О сбоях в работе сервиса Госуслуги пользователи сообщили днем 21 сентября.

Сообщается, что мобильное приложение Госуслуги временно перестало работать. При этом сайт сервиса продолжает работать в обычном режиме.

Причины сбоя работы портала Госуслуг неизвестны. В сетях появилась информация, что через сервис будут отправлять повестки резервистам, попадающим под частичную мобилизацию. Однако в Минцифры России эту информацию опровергли.

«В связи с появившимися в соцсетях публикациями о том, что электронные повестки в рамках частичной мобилизации будут рассылаться через Госуслуги, сообщаем, что таких планов нет. Необходимая законодательная база для этого отсутствует», — говорится в сообщении Минцифры России.

Читайте также: Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России.

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