В работе сервиса Госуслуги возникли сбои
О сбоях в работе сервиса Госуслуги пользователи сообщили днем 21 сентября.
Сообщается, что мобильное приложение Госуслуги временно перестало работать. При этом сайт сервиса продолжает работать в обычном режиме.
Причины сбоя работы портала Госуслуг неизвестны. В сетях появилась информация, что через сервис будут отправлять повестки резервистам, попадающим под частичную мобилизацию. Однако в Минцифры России эту информацию опровергли.
«В связи с появившимися в соцсетях публикациями о том, что электронные повестки в рамках частичной мобилизации будут рассылаться через Госуслуги, сообщаем, что таких планов нет. Необходимая законодательная база для этого отсутствует», — говорится в сообщении Минцифры России.
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