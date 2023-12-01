В пятничный вечер Краснодар «застрял» в 9-балльных пробках

Сильные заторы образовались в краевой столице вечером 1 декабря. Сервис «Яндекс Карты» оценил загруженность дорог в Краснодаре на 9 баллов из 10.

По данным на 18:10, наиболее сильные пробки появились в центре города, на улицах: Красной, Северной, Костылева, Передовой, Промышленной, Кузнечной, Буденного, Пашковской, Карасунской, Янковского, Ленина, Орджоникидзе, Советской, Октябрьской, Коммунаров, Гаврилова, а также на Дмитриевской Дамбе и Садовом мосту.

«Бордовые» заторы также образовались на улицах: Селезнева, Новороссийской, Старокубанской, Сормовской, Школьной, Восточно-Кругликовской, Дзержинского, Тургенева, Красных Партизан, Колхозной, Российской и Дорожной.

Кроме того, затруднено движение транспорта на выездах из Краснодара: Ростовском шоссе, улице Уральской в КМР, а также перед Яблоновским и Тургеневским мостами.

Читайте также: одностороннее движение введут на двух улицах в Прикубанском округе Краснодара. Изменения в организации движения с 23 декабря вступят в силу на двух улицах в поселке Северном и в микрорайоне имени Н. И. Вавилова.