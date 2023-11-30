Одностороннее движение введут на двух улицах в Прикубанском округе Краснодара

Изменения в организации движения с 23 декабря вступят в силу на двух улицах в поселке Северном и в микрорайоне имени Н. И. Вавилова.

В поселке Северном одностороннее движение введут на улице Дорожной от 3-й Трудовой до Пригородной. В микрорайоне имени Н. И. Вавилова — на улице Хлебной от дома № 16 до улицы Надежной.

«Введение одностороннего движения позволит исключить конфликтные ситуации при заезде на участки и выезде из них. Как следствие, повысится качество транспортного обслуживания краснодарцев», — сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Водителей учитывать изменения и заранее планировать свой маршрут, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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