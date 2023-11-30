Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Движение транспорта перекроют 1 декабря в центре Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvizhenie-transporta-perekroyut-1-dekabrya-v-tsentre-krasnodara
Движение транспорта перекроют 1 декабря в центре Краснодара
Движение транспорта перекроют 1 декабря в центре Краснодара

Ограничение обусловлено проведением краевого мероприятия в честь Дня аудитора и бухгалтера Краснодарского края.

Движение будет ограничено с 06:00 до 16:00 1 декабря на улице имени Гоголя — от улицы Красноармейской до улицы Красной. В это время здесь организуют автостоянку для участников и гостей торжественного мероприятия. С 22:00 30 ноября этот участок начнут освобождать от припаркованных автомобилей.

Водителей просят быть внимательными и заблаговременно планировать свой маршрут с учетом изменений, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: из-за оползня перекрыли дорогу в Сочи.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях