Движение транспорта перекроют 1 декабря в центре Краснодара

Ограничение обусловлено проведением краевого мероприятия в честь Дня аудитора и бухгалтера Краснодарского края.

Движение будет ограничено с 06:00 до 16:00 1 декабря на улице имени Гоголя — от улицы Красноармейской до улицы Красной. В это время здесь организуют автостоянку для участников и гостей торжественного мероприятия. С 22:00 30 ноября этот участок начнут освобождать от припаркованных автомобилей.

Водителей просят быть внимательными и заблаговременно планировать свой маршрут с учетом изменений, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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