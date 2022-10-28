В пятничный вечер Краснодар встал в 10-балльных пробках
Общество
28.10.2022 17:45
Вечером 28 октября на дорогах краевого центра образовались серьезные заторы. Сервис «Яндекс Карты» оценил краснодарские пробки на 10 баллов.
По данным на 17:40, сильные пробки появились на центральных улицах: Северной, Красной, Кузнечной, Костылева, Передовой, Ленина, Кубанской Набережной, Октябрьской, Калинина, Рашпилевской, Гаврилова, Новокузнечной и Буденного.
Серьезные заторы образовались на Садовом мосту, Дмитриевской Дамбе, улицах: Новороссийской, Ставропольской, Старокубанской, Селезнева, Ялтинской, Сормовской, Мачуги, Колхозной, 40-летия Победы, Западном обходе, Российской и 1-го мая.
Затруднен проезд и на выездах из Краснодара — Ростовском шоссе, улицах Тургенева, Уральской, Суворова, Индустриальной и Бородинской.
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