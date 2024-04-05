В пятничный вечер Краснодар увяз в 9-балльных пробках

Вечером 5 апреля в краевой столице образовались серьезные заторы. Сервис «Яндекс Карты» оценил загруженность дорог в Краснодаре в 9 баллов из 10.

По данным на 17:45, самые сильные пробки образовались в центральной части города, на улицах: Северной, Красной, Гаврилова, Промышленной, Передовой, Корницкого, Буденного, Кузнечной, Костылева, Новокузнечной, Ленина, Октябрьской, Ленина, Карасунской, Кубанской набережной, и Садовом мосту.

Также крупные заторы появились на улицах: Ставропольской, Селезнева, Новороссийской, Школьной, Восточно-Кругликовской, Онежской, Бургасской, Колхозной, Дзержинского, Дальней, Тургенева, Красных Партизан, Западном обходе и Дорожной.

Помимо этого, затруднено движение на выездах из Краснодара: Ростовском шоссе, Уральской перед Восточным обходом, а также перед Яблоновским и Тургеневским мостами. Очень протяженная пробка также образовалась на Восточном обходе.

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